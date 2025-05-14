Бюджеты округов Подмосковья за четыре месяца пополнились на 9,4 млрд руб. за счет аренды и продажи земли

В муниципальные бюджеты округов Подмосковья за первые четыре месяца текущего года поступило 9,4 млрд руб. от аренды и продажи земли и имущества. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как отметили в ведомстве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 947 млн руб. На текущий момент годовой план выполнен на 34%.

Наибольшие объемы поступлений отмечены в Балашихе, Химках и Одинцово — 703 млн рублей, 612 млн рублей и 562 млн рублей соответственно. Лидеры по исполнению плановых показателей — Черноголовка, Зарайск и Павловский Посад. В этих округах план выполнен на 93%, 76% и 68% соответственно.

«Такие показатели говорят об успешной работе органов местного самоуправления области по вовлечению в хозяйственно-экономический оборот недвижимого имущества и пополнению бюджета, который обеспечивает развитие всех сфер деятельности муниципальных образований», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем местного самоуправления глав, депутатов, сельских старост, сотрудников администраций.