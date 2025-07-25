Бьюти-ретейлер запустит крупнейший распределительный центр в Истре

В Подмосковье открылся крупнейший распределительный центр компании «Золотое Яблоко» площадью 47 тыс. кв. м, он заработал на территории индустриального парка «Ориентир-Запад» в Истре. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Мощности и оснащение логистического объекта позволят компании обрабатывать свыше 100 млн. единиц продукции в год. Центр повысит логистическую мощность федерального бьюти-ретейлера в Центральном регионе России», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в новом центре создали более 600 рабочих мест. В ведомстве уточнили, что на данный момент в 20 городах России работает 38 магазинов «Золотое Яблоко», к лету 2025 года общий штат «Золотого Яблока» превысил 14 тыс. человек. В общей сложности в стране открыты 12 распределительных центров компании Девелопером распределительного центра «Золотого яблока» выступила ГК «Ориентир».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.