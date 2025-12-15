В Пушкино прокуратура помогла восстановить жилищные права инвалида-колясочника

Пушкинская городская прокуратура провела проверку по обращению инвалида-колясочника о нарушении жилищных прав и помогла их восстановить. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, условия проживания мужчины не соответствовали необходимым требованиям, установленным для обеспечения доступности жилья для инвалида-колясочника. В частности, ширина межкомнатных проемов была меньше установленных нормативов, балконные двери не оснащены доводчиком и так далее.

Городской прокурор обратился в суд с иском к местной администрации, чтобы признать бездействие органа местного самоуправления незаконным и обязать обеспечить инвалида благоустроенным жильем. Пушкинский городской суд удовлетворил требования.

