Благодаря вмешательству военной прокуратуры участник СВО получил положенную ему выплату

Благодаря вмешательству 98 военной прокуратуры были восстановлены права участника специальной военной операции. Так, боец получил положенную ему выплату за ранение.

По причине несвоевременного внесения сведений в специальную учетную базу данных участник СВО не был обеспечен положенной ему единовременной денежной выплатой в размере 3 млн рублей.

Когда в дело вмешалась военная прокуратура, нарушения были устранены: учетную информацию актуализировали, и боец получил причитающиеся ему денежные средства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил соцкоординаторов «Защитников Отечества» за поддержку ветеранов СВО.