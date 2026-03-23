Благодаря вмешательству военной прокуратуры участник СВО получил положенную ему выплату

Военная прокуратура помогла бойцу СВО получить положенную выплату
Фото: [Медиасток.рф]
Благодаря вмешательству 98 военной прокуратуры были восстановлены права участника специальной военной операции. Так, боец получил положенную ему выплату за ранение.
По причине несвоевременного внесения сведений в специальную учетную базу данных участник СВО не был обеспечен положенной ему единовременной денежной выплатой в размере 3 млн рублей.
Когда в дело вмешалась военная прокуратура, нарушения были устранены: учетную информацию актуализировали, и боец получил причитающиеся ему денежные средства.
