Благотворительная акция «Осенние лапки» пройдет в Подольске
В Подольске проведут выставку-пристройство животных
В Подольске в парке имени Виктора Талалихина 13 сентября пройдет благотворительная акция «Осенние лапки», в рамках которой будут искать дом кошкам и собакам.
До этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что жители региона 3,2 тыс. раз воспользовались услугами ветеринаров в парках.
В ходе акции можно будет посетить выставку работ местных мастеров, концерт и творческий мастер-класс по изготовлению свечей. Все желающие смогут забрать домой питомца.
Также 14 сентября в парке состоится финал Кубка по брейкингу и хип-хопу с выступлением NILETTO. В программе — выступления участников, шоу-кейсы команд Flyographers и Juniographers, батлы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил «Чистую линию» за мороженое для школьников.