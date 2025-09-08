Благотворительная акция «Осенние лапки» пройдет в Подольске

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина 13 сентября пройдет благотворительная акция «Осенние лапки», в рамках которой будут искать дом кошкам и собакам.

До этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что жители региона 3,2 тыс. раз воспользовались услугами ветеринаров в парках.

В ходе акции можно будет посетить выставку работ местных мастеров, концерт и творческий мастер-класс по изготовлению свечей. Все желающие смогут забрать домой питомца.

Также 14 сентября в парке состоится финал Кубка по брейкингу и хип-хопу с выступлением NILETTO. В программе — выступления участников, шоу-кейсы команд Flyographers и Juniographers, батлы.

