Благотворительную акцию «Эстафета добра» провели в подмосковных Химках

В Химкинской клинической больнице в честь Международного дня защиты детей для юных пациентов организовали благотворительную акцию, организатором выступила Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации совместно с администрацией больницы и представителями первичной профсоюзной организации Министерства здравоохранения Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Председатель профсоюза Нина Суслонова и главный врач больницы Владислав Мирзонов в рамках встречи пожелали детям скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Они подчеркнули, что забота о детях должна быть в приоритете в работе медицинских организаций.

«Дети — это наше будущее. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы их детство было безопасным и здоровым», — отметил Мирзонов.

Для детей подготовили выступления аниматоров, праздничные украшения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.