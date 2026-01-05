Благотворительный марафон «Как сказка приходит домой» завершился в Одинцово. Мероприятие было организовано местным отделением «Опоры России» и деловым сообществом округа.

«Особое значение имеет не только количество подарков, но и атмосфера поддержки и участия, окружающая наше мероприятие. Каждый участник становится полноправным членом большого сообщества добра», — отметила зампред отделения, руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Валентина Степанова.

В рамках акции детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам из многодетных и неполных семей, а также семей участников СВО вручили более 1,3 тыс. подарков.

Также поддержку получили пенсионеры муниципалитета. При этом акция охватила не только местные адреса, но и социальные учреждения Тульской области и ДНР.

