Благоустройство 111 «народных троп» завершили в Подмосковье в 2025 году по программе «Пешком»

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала текущего года были благоустроены 111 «народных троп». Работы провели в рамках программы «Пешком», рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего «народных троп» благоустроили в Воскресенске, Сергиевом Посаде и Богородском округе.

В общей сложности в 2025 году в области планируют благоустроить 557 «народных троп» на территории 52 округов.

В рамках программы благоустраивают тропинки, которые жители самостоятельно проложили в необходимых им местах. Места для проведения работ определяют на основании запросов и предпочтений жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в этом году планируется благоустроить 11 набережных.