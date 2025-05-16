Благоустройство 111 «народных троп» завершили в Подмосковье в 2025 году по программе «Пешком»
Более 100 «народных троп» благоустроили в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала текущего года были благоустроены 111 «народных троп». Работы провели в рамках программы «Пешком», рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего «народных троп» благоустроили в Воскресенске, Сергиевом Посаде и Богородском округе.
В общей сложности в 2025 году в области планируют благоустроить 557 «народных троп» на территории 52 округов.
В рамках программы благоустраивают тропинки, которые жители самостоятельно проложили в необходимых им местах. Места для проведения работ определяют на основании запросов и предпочтений жителей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в этом году планируется благоустроить 11 набережных.