Благоустройство 135 общественных территорий проведут в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в текущем году проведут благоустройство 135 общественных территорий. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в преддверии Дня благоустройства.

«У нас большие планы на 2025 год. Запланировано благоустройство 135 объектов, в том числе 15 парков, 10 лесопарков, 14 пешеходных зон, 11 набережных, 16 скверов. Будет обновлено 734 детские игровые площадки и установлено 374 системы современного наружного освещения», – рассказал Брынцалов.

По его словам, за шесть лет в Подмосковье благоустроили 273 общественные территории, в том числе 56 парков, 57 скверов, 122 пешеходные зоны и площади, 38 набережных. Было создано 34 лесопарка и 85 зон активного отдыха. Кроме того, привели в порядок более 3,2 тыс. детских площадок и оборудовали освещение на 3,9 тыс. территорий.

В прошлом году в области благоустроили 54 общественных пространства, включая 11 парков, 14 скверов, 24 пешеходные зоны и площади, пять набережных. Кроме того, обустроили 12 лесопарков и 20 зон активного отдыха, отремонтировали 703 детские игровые площадки и провели освещение на 216 территориях.

Помимо этого, с 2009 по 2024 год в Подмосковье также обустроили 64 объекта памяти Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве аллей и скверов.