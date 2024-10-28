Благоустройство 90 парков, площадей и других объектов провели в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье в рамках масштабной программы провели благоустройство 90 объектов. Об этом в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами муниципалитетов сообщил заместитель председателя правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он уточнил, что работы затронули 12 парков, 12 лесопарков, 24 пешеходных зоны и площади, пять набережных, 14 скверов, восемь детских скверов и 13 катков и скейтпарков. Так, например, в Дмитрове обновили Советскую площадь, в Фрязине — площадь Победы.

«Новые мероприятия этого года — создание детских скверов», — подчеркнул Хайкин.

Зампред отметил, что дети уже могут играть в Бабуринском сквере в Наро-Фоминске, на улице Воронина в Мытищах и так далее. Основной объем работ завершат до середины ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.