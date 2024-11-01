Благоустройство Банного леса завершат в Пушкинском округе в следующем году
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В 2025 году в Пушкинском округе завершат благоустройство Банного леса. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность для всех посетителей <…>. Мы уверены, что этот лесопарк станет не только местом для прогулок и занятий спортом, но и уютным уголком для семейного отдыха», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В рамках работ здесь обустроят игровые площадки, специальную площадку для занятий воркаутом с тренажерами, смотровую площадку, зоны для спокойного отдыха, павильон проката с верандой, площадку для выгула собак и многое другое. Помимо этого, в территорию оснастят камерами видеонаблюдения и системой оповещения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.