Благоустройство Банного леса завершат в Пушкинском округе в следующем году

Официально

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

В 2025 году в Пушкинском округе завершат благоустройство Банного леса. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность для всех посетителей <…>. Мы уверены, что этот лесопарк станет не только местом для прогулок и занятий спортом, но и уютным уголком для семейного отдыха», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках работ здесь обустроят игровые площадки, специальную площадку для занятий воркаутом с тренажерами, смотровую площадку, зоны для спокойного отдыха, павильон проката с верандой, площадку для выгула собак и многое другое. Помимо этого, в территорию оснастят камерами видеонаблюдения и системой оповещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

Актуально
Подмосковье
Министерство благоустройства Московской области