Благоустройство Банного леса завершат в Пушкинском округе в следующем году

«Наша цель — обеспечить комфорт и безопасность для всех посетителей <…>. Мы уверены, что этот лесопарк станет не только местом для прогулок и занятий спортом, но и уютным уголком для семейного отдыха», — отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.