Благоустройство двора на Почтовой улице завершилось в Подольске

Благоустройство двора на Почтовой улице в микрорайоне Ново-Сырово завершилось в Подольске. Работы провели на территории у домов № 11, № 13 и № 15.

До этого стало известно, что шесть городов Подмосковья победили на конкурсе по благоустройству, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках благоустройства привели в порядок тротуары, обустроили пешеходные зоны, организовали парковочное пространство площадью более 671 кв. м. Также построили новый проезд протяженностью более 1,2 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Подольск с рабочим визитом. В его рамках он проверил, как благоустраивают лесопарк «Дубрава».