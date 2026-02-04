Благоустройство Центрального парка завершится в Щелково в 2026 году

В Щелково в октябре текущего года будет завершено благоустройство Центрального парка. О ходе работ на территории объекта рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

В парке появятся площадки для игр и занятий спортом, площадь со сценой, набережная для прогулок, велосипедную дорожку, пространства для творческих занятий, спокойного отдыха и выгула домашних питомцев.

Здесь будет организовано три маршрута: прогулочный вдоль реки, велосипедный и лесной, который будет вести к ФОКу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как ведется строительство спорткомплекса в Лобне.