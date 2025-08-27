Благоустройство завершили в 11 дворах Химок
В Химках благоустроили 11 дворов
Фото: [Администрация Химки г.о.]
В Химках активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий. Работы уже завершились в 11 дворах, рассказали в администрации муниципалитета.
До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что шесть городов Подмосковья победили на всероссийском конкурсе по благоустройству.
Сейчас благоустройство в Химках продолжается во дворах на улицах Дружбы, 9 Мая и Машинцева. Специалисты снимают старое покрытие и обновляют бордюры, укладывают щебень.
Близятся к завершению работы по девяти адресам — во дворах на улицах Гаражная и Дружбы.
В целом в округе в текущем году планируется благоустроить 22 дворах в разных микрорайонах округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обустройстве пешеходных зон в регионе.