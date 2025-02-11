Блочно-модульную котельную построят в Люберцах

Новую блочно-модульную котельную возведут в Люберецком городском округе в этом году. Информация о проведении соответствующего конкурса появилась в Единой инфосистеме в сфере закупок, передает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Мощность коммунального объекта составит 7,5 МВт. Его возведут на территории деревни Марусино в районе домов на Заречной, 25А.

Работы проведут в рамках муниципальной программы за счет областного и муниципального бюджетов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить порядок при модернизации теплоснабжения в регионе.