Блочно-модульную котельную построят в Люберцах
Новая блочно-модульная котельная появится в Люберцах в 2025 году
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Новую блочно-модульную котельную возведут в Люберецком городском округе в этом году. Информация о проведении соответствующего конкурса появилась в Единой инфосистеме в сфере закупок, передает Комитет по конкурентной политике Московской области.
Мощность коммунального объекта составит 7,5 МВт. Его возведут на территории деревни Марусино в районе домов на Заречной, 25А.
Работы проведут в рамках муниципальной программы за счет областного и муниципального бюджетов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить порядок при модернизации теплоснабжения в регионе.