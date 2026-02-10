Блок теплиц для цветов построят в Раменском к апрелю 2027 года

В Раменском к апрелю 2027 года будет построен блок теплиц для выращивания цветов. О ходе возведения объектов рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Площадь комплекса составит более 64 тыс. кв. м. В каждом из них будут циклами высаживать по 12 рядов цветов на пролет в 9,6 м — всего свыше 430 тыс. роз. До 50% цветов будут красными, до 30% — белыми.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 60%. В помещениях ведется внутренняя отделка, установка инженерных систем, пуско-наладочные работы.

Урожайность комплекса составит около 200 штук на квадратный метр, а валовый сбор — более 11,8 млн штук в год.

