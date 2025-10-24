Бобры поселились на биопрудах очистных сооружений в Шатуре

В Шатуре на биопрудах очистных сооружений в селе Середниково поселились бобры. О необычных новоселах рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Как отметили в ведомстве, бобров можно назвать инспекторами природы, так как эти животные очень чувствительны к чистоте воды. Причиной их появления на сооружениях стал комплекс профилактических мероприятий, проведенных Мособлводоканалом.

В частности, на сооружениях внедрили самые современные технологии очистки стоков и начали использовать инновационные микробиологические препараты для восстановления естественной микрофлоры водоемов.

«Важно: присутствие бобров абсолютно безопасно как для самой экосистемы, так и для жителей округа», - подчеркнули в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по вводу очистных сооружений в округах региона.