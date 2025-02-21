Бобслеисты из Подмосковья вошли в число победителей «Гонки Чемпионов»

Подмосковные бобслеисты вошли в число победителей по итогам всероссийского турнира «Гонка Чемпионов». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования по бобслею и скелетону прошли в городе Сочи с 16 по 19 февраля. По их итогам спортсмены из Подмосковья получили три золотые и одну серебряную медали.

В соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин победил тандем Ростислава Гайтюкевича и Алексея Лаптева, а Александр Ефимов занял второе место.

Среди женских двухместных экипажей победу одержали Снежана Трофимец из Подмосковья и Надежда Сергеева из Красноярского края.

В соревнованиях четырехместных экипажей победил квартет спортсменов из Подмосковья — Ростислав Гайтикевич, Алексей Лаптев, Александр Ефимов и Павел Травкин.

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