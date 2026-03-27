Бобслеисты из Подмосковья завоевали две золотые медали на чемпионате России

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые медали в финальный день чемпионата России по бобслею, в общей сложности по итогам турнира в копилке команды три золотые награды и одна бронзовая. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Нина Клименко и Снежана Трофимец (областной Центр олимпийских видов спорта) заняли первое место в соревнованиях двухместных экипажей среди женщин. Кроме того, награду получили Ростислав Гайтюкевич, Алексей Лаптев, Павел Травкин и Александр Ефимов (областной Центр олимпийских видов спорта), которые выступили в соревнованиях мужских четырехместных экипажей.

До этого Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев одержали победу в соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин, тандем Степана Дубинко и Александра Ефимова - стали бронзовым призером.

Состязания прошли в Сочи в рамках федеральной программы «Спорт России».

