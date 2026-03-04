Боец СВО пожелал участникам программы «Герои Подмосковья» верить в себя
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Участникам специальной военной операции, которые проходят обучение в рамках программы «Герои Подмосковья», важно верить в себя. Об этом заявил старший лейтенант, участник проекта Денис Жуковский.
«Ребята возвращаются, не боятся пробовать. Я бы пожелал всем дерзать», — сказал Жуковский.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
