Бойцы ОМОН «Русич» Подольска вернулись из зоны проведения СВО

В Подольске встретили бойцов ОМОН «Русич» из зоны проведения СВО. Так, в поселок Ерино приехали более 20 человек, рассказали в администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого вручил государственные награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС.

Для бойцов в Подольске организовали официальный торжественный прием. Организатором выступило руководство ГУ Росгвардии по Московской области. Бойцов поприветствовал командир отряда подполковник полиции Максим Мишунин.

Отличившимся росгвардейцам вручили памятные подарки и награды. Теперь бойцам предстоит восстановить силы. После этого они снова приступят к исполнению служебных обязанностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре «Ясенки».