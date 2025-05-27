Боксеры из Балашихи, Подольска и Одинцово завоевали медали на первенстве России

Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей на первенстве России по боксу памяти Николая Павлюкова, по итогам турнира команда юниоров заняла второе место, юниорки стали третьими в общекомандном зачете. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, победу среди юниоров в своих весовых весовых категориях одержали Худобахш Авджамилов из Балашихи и представитель Подольска Михаил Усов. Серебряным призером стал Егор Плоцын из Одинцово. Кроме того, бронзовые медали получили Рафик Амирханов из Балашихи и Леон Курчиев из Ивантеевки. Среди юниорок серебряными призерами стали Карина Бабаназарова из Дмитрова и Дарья Панова из Электростали, бронзовым — Полина Спирина из Домодедово.

Соревнования прошли в Краснодаре, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.