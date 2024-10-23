Боксеры из Московской области получили 50 наград на мемориалах Жабарова и Коротаева

Подмосковные спортсмены завоевали 33 награды на ежегодных соревнованиях по боксу памяти Романа Жабарова и 17 наград на традиционном боксерском турнире памяти Олега Коротаева. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях памяти Романа Жабарова, которые прошли в городе Тула, представители региона в возрасте от 13 до 18 лет заняли по восемь первых и вторых мест и 17 — третьих. В рамках традиционного турнира памяти Олега Коротаева в Москве спортсмены из региона получили семь золотых, две серебряные и восемь бронзовых наград.

Отметим, что соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.