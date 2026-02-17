Боксеры из Подмосковья завоевали почти 15 наград на всероссийских соревнованиях в Люберцах

Подмосковная сборная завоевала 13 медалей на XXXVI всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин 19-40 лет памяти Ю. Капитонова, В. Кузина и А.Д. Щедеркина – шесть золотых, одну серебряную и пять бронзовых. Об сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, первые места в своих весовых категориях заняли Володя Мнацаканян, Фикрат Мухаметзянов, Константин Опольский, Сергей Оганисян, Михаил Усов и Андрей Воеводин. Серебряным призером в своем весе стал спортсмен Егор Никитин. По итогам состязаний шесть представителей региона получили путевки на чемпионат России по боксу.

Состязания прошли в Люберцах в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками стали 128 спортсменов из 26 субъектов России.

