Боксеры из Подмосковья завоевали шесть наград на международном турнире
Фото: [Федерация бокса России]
Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на ХХII международном турнире по боксу памяти Героя Советского Союза В. И. Ливенцева — три золотые и три бронзовые награды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Виталий Бойцов (Балашиха) занял первое место в весовой категории 57 кг, Константин Опольский (Ногинск) — в весовой категории 63,5 кг. Кроме того, золотую медаль удалось завоевать Сергею Оганисяну (Люберцы), он выступил в весовой категории 80 кг.
Соревнования прошли в Минске, в них приняли участие более 100 спортсменов из Белоруссии, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
