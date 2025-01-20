Более 1 млн человек посетили парки и лесопарки Подмосковья

На прошлой неделе подмосковные парки и лесопарки посетили более 1,2 млн человек, что на 23 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. В этом сезоне жители и туристы могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, расположенными на открытом воздухе. В целом в области имеется 184 лыжные трассы», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он отметил, что на прошлой неделе в регионе также подготовили 195 площадок для проведения крещенских купаний.

Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в минувшее воскресенье более 263 тыс. человек. В число самых популярных вошли парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Пушкинском округе, парк «Фабричный» в Истре, парк «Мира» в Мытищах и парк им. Л. Толстого в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.