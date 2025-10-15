Более 1 млн тонн кормов для сельскохозяйственных животных заготовили в Подмосковье
Аграрии Подмосковья заготовили более 1 млн тонн кормов для животных
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковные аграрии заготовили более 1 млн тонн кормов для сельскохозяйственных животных. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Грубых кормов — сена и сенажа — заготовили более 803 тыс. тонн, сочных — силоса и корнеплодов — почти 603 тыс. тонн. Это 90% от плана.
Особое внимание уделяют хранению кормов. Сенаж необходимо хранить в герметичных рукавах или траншеях под пленкой. Силос тоже укрывают в траншеях пленкой, а также придавливают мешками с песком. Сено хранят в складах или под навесами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в выставке «Золотая осень» и рассказал о достижениях региона в аграрной сфере.