Более 1 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона за неделю

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 1,2 млн человек, что на 78 тыс. больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и гости региона могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, расположенными на открытом воздухе. <…> Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы <…>. Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парки собрали в пятницу, 14 февраля, — более 202 тыс. человек. Самым популярным за этот период стал парк «Пехорка» в Балашихе. В список лидеров также вошли Центральный парк в Пушкинском округе, Центральный парк в Королеве, парк «Фабричный» в Дедовске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.