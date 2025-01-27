Более 1 млн жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона

На прошлой неделе подмосковные парки и лесопарки посетили более 1,3 млн человек, что на 20 тыс. больше в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В Московской области насчитывается 209 парков и лесопарков. В этом сезоне жители и туристы могут воспользоваться 40 катками с искусственным льдом, расположенными на открытом воздухе. <…> Кроме того, в области имеется 184 лыжные трассы», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей в парках зафиксировали в субботу, 25 января, — более 238 тыс. человек. В числе самых популярных оказались парк «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк в Королеве, Центральный парк в Пушкинском округе, парк имени Льва Николаевича Толстого в Химках и парк «Фабричный» в Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.