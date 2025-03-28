Более 1 тыс. человек примут участие в юбилейном «Гагаринском забеге», который пройдет в Звездном городке 19 апреля. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие посвящено первому полету человека в космос. В этом году оно пройдет уже в 55-й раз и откроет беговой сезон в Подмосковье.

Участников ждет пять дистанций от 300 м до 21,1 км. Маршрут будет проложен по кругу в 5 км. Для участия в забеге необходима регистрация. Она стартует 28 марта и продлится до 2 апреля.

В рамках забега можно будет посетить музей Центра подготовки космонавтов в Доме космонавтов и достопримечательности Звездного городка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел заседание коллегии Минспорта региона, в рамках которого были подведены итоги развития спортивной сферы за прошлый год.