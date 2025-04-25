Более 1 тыс. человек приняли участие в паблик-токе с Даниилом Безсоновым на форуме «Мы будущее. Сила смыслов»

В Подмосковье в рамках форума «Мы будущее. Сила смыслов» прошел паблик-ток с бывшим заместителем министра информации ДНР, ветераном боевых действий, военно-политическим обозревателем Даниилом Безсоновым. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие прошло в ДК «Подмосковье» в Красногорске. В нем приняли участие более 1 тыс. человек — школьники, студенты, волонтеры, активисты молодежных организаций и движений.

«Уверена, что встреча на тему информационной безопасности была полезной, и участники смогли узнать многого нового», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В ходе мероприятия обсудили информационные атаки. Безсонов подчеркнул, что молодежь — это самая уязвимая целью информационной и когнитивной войн. Ребята поинтересовались, насколько сегодня молодежи сложнее или проще жить в большом потоке информации. Безсонов ответил, что принципы информационной логики не меняются тысячелетиями. Однако, меняются способы доставки информации и скорость передачи. По его словам, сегодня информация поступает в больших количествах из множества источников, и не всегда есть время ее обдумать.

«Вами стало легче манипулировать, к сожалению. Поэтому так важны наши встречи, чтобы встряхнуть вас и замотивировать развивать критическое мышление. Это очень важно», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал участников паблик-тока, проходившего в рамках форума, и поблагодарил их за активность и неравнодушие.