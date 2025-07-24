Более 1 тыс. человек спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас» во втором квартале 2025 года

В ГКУ МО «Мособлпожспас» подвели итоги работы ведомства во втором квартале текущего года и в первом полугодии. За квартал работники ведомства спасли более 1 тыс. человек.

За период с апреля по июнь в регионе произошли четыре чрезвычайные ситуации и порядка 14 тыс. происшествий. Также были зафиксированы 102 природных пожара и более 1,7 тыс. случаев возгорания сухой травы. С началом сезона в области был организован мониторинг 50 мест купания на водоемах в 21 округе.

За квартал в лесах Подмосковья потерялись 55 человек, в том числе 12 детей. Вывели из чащи живыми 40 человек, включая восемь несовершеннолетних. В общей сложности во втором квартале 2025 года пожарные и спасатели спасли и оказали помощь 1094 гражданам.

Кроме того, был обезврежен 81 боеприпас, проведено 87 выездов на проведение водолазных работ и 45 вылетов БПЛА для мониторинга пожароопасной обстановки.

В ведомстве также вручили награды отличившимся работникам. В их число вошли Василий Колчанов и Максим Антошкин, которые в июле спасли с карниза балкона пятого этажа трехлетнего ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе экстренных служб на месте падения обломков БПЛА в Ивантеевке.