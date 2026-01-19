Более 1 тыс. человек в Подмосковье прошли обучение в школах паллиативного пациента

В 2025 году обучение в школах паллиативного пациента Подмосковья прошли более 1,1 тыс. человек, для родственников паллиативных пациентов и соцработников в регионе работают 42 таких учреждения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Занятия в школах проводят врачи паллиативной медпомощи, психологи и специалисты смежных сфер. Важно, что пройти обучение можно бесплатно», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в рамках обучения участники могут узнать об уходе за паллиативными пациентами, о создании необходимых условий дома и не только. Найти подробную информацию о занятиях можно на портале паллиативной помощи.

