Более 1 тыс. единиц спецтехники вывели на обработку дорог Подмосковья от гололеда

В Подмосковье на обработку дорожных участков от гололеда вывели около 1,1 тыс. единиц специализированной техники. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За ночь специалисты провели работы на самых опасных участках дорог региона. Это мосты, съезды, эстакады. Кроме того, сплошную обработку провели в округах, где прошел снегопад.

Работы провели в связи с похолоданием и осадками. Согласно прогнозу, на текущей неделе в столичном регионе ожидается до шести градусов ниже нуля. На дорогах вероятна гололедица.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок освещение на дорогах.