Более 1 тыс. ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Подмосковные дорожные службы отремонтировали более 1,2 тыс. ям на дорогах на неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты Мосавтодора устранили 780 дефектов на региональных дорогах. Остальные ямы устранили на муниципальных дорогах, наибольший объем работ провели в Химках, Рузском, Раменском, Орехово-Зуевском и Наро-Фоминском округах. За декабрь специалистом удалось ликвидировать более 6,5 тыс. ям на проезжей части и тротуарах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.