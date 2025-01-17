Более 1 тыс. объектов долевого строительства находились под контролем Главгосстройнадзора Подмосковья
Главгосстройнадзор Подмосковья контролировал возведение более 1 тыс. объектов
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
В 2024 году под контролем Главного управления государственного строительного надзора Московской области находились более 1,2 тыс. объектов долевого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В их число вошли многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома, большинство — возводились с использованием эскроу-счетов. Наибольшее число объектов строилось в Ленинском округе, Мытищах, Одинцовском и Красногорске.
Инспекторы ведомства провели 52 выездные проверки, в ходе которых выявили более 100 нарушений. Помимо этого, за год в регионе провели 591 проверку без взаимодействия с застройщиком, 35 профвизитов, 347 консультирований. По их результатам застройщикам выдали 552 предостережения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.