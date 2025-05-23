Более 1 тыс. пенсионеров приняли участие в спортивном марафоне «Формула активного долголетия»

Спортивный марафон «Формула активного долголетия» прошел в Подмосковье. В мероприятии приняли участие более 1 тыс. пенсионеров, рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Марафон провели на территории парка «200 лет Егорьевску». Его участниками стали члены программы «Активное долголетие» из 48 подмосковных городов.

В рамках мероприятия прошли занятия по йоге, скандинавской ходьбе и степ-аэробике, турниры по настольному теннису и шахматам, танцевальный флешмоб, веселые старты.

Также в ходе марафона мастер у-шу и кунг-фу Владимир Плетнев провел спортивную разминку. Кроме того, все желающие могли проверить состояние здоровья.

Ранее в министерстве рассказали, что в регионе состоялся чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.