Областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров прошел в Подмосковье

Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров Подмосковья прошел в регионе в 12-й раз. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В соревнованиях принимали участие 800 пенсионеров со всего региона. В областной этап прошли 20 человек. Самым старшим из них 89 лет.

Чемпионат провели по двум номинациям: «Лучший пользователь ПК среди граждан старшего поколения» среди мужчин и среди женщин отдельно и «Лучший пользователь ПК среди пенсионеров, ветеранов боевых действий, в том числе в СВО».

Абсолютными победителями стали Татьяна Березенцева из Воскресенска и Андрей Комаров Клина. В новой номинации победил Юрий Суханкин из Ступино. Победители будут представлять Подмосковье в финале всероссийского чемпионата.

Ранее сообщалось, что в регионе прошел областной марафон скандинавской ходьбы. В нем приняли участие более 4 тыс. пенсионеров «Активного долголетия».