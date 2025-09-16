Более 1 тыс. участников СВО прошли реабилитацию во флагманских центрах Подмосковья. Это центр «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-Центр» в Коломне и центр им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, напомнили в Министерстве социального развития Московской области.

У каждого учреждения своя специфика. Так, в «Ясенках» акцент сделан на восстановление физических функций и психологическую поддержку. В «Протэкс-Центре» представлено множество услуг для бойцов с ампутацией и нарушением опорно-двигательного аппарата. В центре Мещерякова — реализован комплексный подход к реабилитации бойцов с нарушениями слуха и зрения.

Участники СВО, которые получили ранения различной степени тяжести, могут бесплатно пройти реабилитацию в указанных учреждениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды сотрудникам клиники «Медицина» в Химках.