Более 1 тыс. учеников школы № 20 Подольска посетили тематические мероприятия ко Дню памяти Подольских курсантов

Уроки ко Дню памяти Подольских курсантов начали проводить в школах Подольска. Так, в школе № 20 тематические мероприятия посетили более 1 тыс. ребят.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в открытии мемориальной доски в честь Героя РФ в Подольске.

Мероприятие в Подольске провели во всех классах школы. С ребятами провели беседы и классные часы. Также детям показали фильм о подвиге курсантов. Школьный юнармейский отряд принял участие в линейке мужества у мемориала Подольским курсантам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе семье погибшего бойца СВО передали «Золотую звезду» Героя РФ.