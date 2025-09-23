Более 1 тыс. велогонщиков вышли на финальный заезд Gran Fondo в Рузе

В Рузе прошел финальный старт сезона серии велозаездов Gran Fondo Russia-2025, он собрал более 1 тыс. велогонщиков. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Для участников подготовили три дистанции: 30, 50 и 96 км. С результатами велозаездов можно ознакомиться на сайте.

В этом сезоне в Подмосковье уже состоялись три гонки: в Волоколамске, Дмитрове и Серпухове. Gran Fondo является самой популярной в России серией шоссейных велосипедных заездов, маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья», мероприятие проходит в рамках госпрограммы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.