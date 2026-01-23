Более 1 тыс. заявок на вывоз ненужных вещей поступило на регпортал Подмосковья в 2025 году

Жители Подмосковья в 2025 году подали более 1 тыс. заявок на вывоз ненужных вещей, используя цифровой сервис на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В большинстве случаев жители подавали заявки на вывоз холодильников — их было зарегистрировано 280. На втором месте по популярности — вывоз стиральных машин. Таких заявок поступило 276. Замыкают тройку лидеров диваны. За год поступило 211 заявок на их вывоз.

Также была подана заявка на утилизацию автомобиля. Кроме того, ежемесячно на переработку передают два пианино. Самой крупной стала заявка на вывоз 29 предметов, включая плиту, пианино, диван и шкаф.

«Таким образом, услуга помогает вывозить даже содержимое целой квартиры», – отметила глава министерства Надежда Куртяник.

