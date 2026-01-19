Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Более 1 тыс. жителей и гостей Химок встретили Крещение на центральной локации у «Арены Химки», вместе с жителями, депутатами, участниками специальной военной операции и их семьями к празднованию присоединилась ВРИП главы городского округа Инна Федотова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Церемонию освящения воды в купелях провел Благочинный Химкинского церковного округа, иерей Димитрий Оселедец.

«Поздравляю всех православных со светлым праздником Крещения Господня! Этот праздник символизирует очищение и обновление, и для многих он является временем духовного возрождения и единения с Богом», — отметила Инна Федотова.

Для посетителей оборудовали мужскую, женскую и теплую купели, отапливаемые раздевалки, настилы для подхода к воде, очаги, а также передвижную баню.

«Для меня купание в крещенскую ночь — личная традиция и честь разделить этот момент с химчанами», — поделился впечатлениями депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

