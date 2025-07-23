Более 1 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в акции «Чистый лес» с начала года

Более 1 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в экологической акции «Чистый лес» с начала 2025 год, среди них — представители лесничеств, депутаты, сотрудники администраций, местные жители, волонтеры молодежных движений и экологических сообществ. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

«Такие акции не просто очищают лес — они объединяют людей, формируют экологическую культуру и сохраняют природу для будущих поколений. Благодаря усилиям активистов удалось привести в порядок лесные массивы площадью более 23 га», — отметил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

По его словам, в рамках акции уже вывезли более 425 кубометров неликвидной древесины и валежника, а также свыше 80 кубометров бытового мусора. Среди лидеров по этому показателю — Химки, Мытищи и Орехово-Зуевский округ. Самый большой участок убрали в Талдомском округе (3,5 га).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.