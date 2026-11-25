С января по октябрь 2026 года интерес россиян к автомобилям с дизельным двигателем вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом свидетельствуют данные «Авито Авто», передает «За рулем» . По сведениям сервиса, около десятой части всех объявлений о перепродаже приходится именно на такие машины. Покупателей привлекают экономичность, тяга и высокий крутящий моментна низких оборотах, облегчающий обгоны.

Однако автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев считает нынешний ажиотаж временным. По его оценке, на длинной дистанции дизельные моторы уступают бензиновым для частных владельцев, поскольку владение ими обходится дороже, а российские условия эксплуатации играют против них. Эксперт отмечает, что дизель — это прежде всего стихия грузовиков, тягачей и спецтехники, тогда как для легкового транспорта он часто выглядит избыточным решением.

Стоимость владения, экология и ограничения рынка

Егор Васильев обратил внимание, что ожидаемая экономия на расходе горючего в случае с легковым дизелем может не сработать: сама машина обычно стоит дороже бензинового аналога, а дизельное топливо сегодня дороже бензина АИ-92. Нынешний всплеск интереса эксперт связывает с прежними опасениями водителей насчет наличия топлива на заправках, а также со стремлением закрыть планы покупок до предстоящей с нового года индексации утильсбора.

Среди других факторов, сдерживающих массовый переход на дизель, выделяются:

сложность и стоимость систем нейтрализации выхлопа: требования уровня Евро-6 заставляют внедрять системы с мочевиной (SCR / AdBlue) — например, на Toyota Land Cruiser 70 размещение бачка AdBlue связано с уменьшенным объемом топливного бака, а обслуживание и ремонт таких систем обходятся дороже, чем содержание бензиновых версий;

ограниченный выбор для рядового покупателя: дизельные модели на российском рынке сосредоточены преимущественно в сегментах внедорожников и пикапов, а у китайских марок подобных предложений немного и они относятся в основном к полупрофессиональному сегменту;

экологические факторы и техосмотр: международные исследования показывают связь стоимости и возраста автомобиля с уровнем токсичных выбросов, что в перспективе может повлечь ужесточение правил техосмотра.

При этом Васильев подчеркивает, что сам по себе дизельный двигатель остается сильным технологическим решением, но в текущих экономических реалиях России пиковый спрос на такие легковые автомобили постепенно сойдет на нет.