В основание Успенского собора Костромского кремля заложили памятную капсулу с именами людей, стоявших у истоков возрождения святыни, об этом сообщает издание «АиФ Кострома» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Углубление для капсулы подготовили с восточной стороны в стене центральной апсиды. Как пояснил клирик Богоявленского кафедрального собора Костромского кремля, архитектор-древнехранитель священник Михаил, закладка символизирует благословение начала стройки, а также служит знаком памяти и благодарности всем участникам восстановления храмового комплекса.

Разрешение на строительство Успенского собора было получено в начале 2026 года. К настоящему моменту строители:

забили сваи и выполнили арматурную обвязку;

залили фундамент;

приступили к возведению стен цокольной части здания.

История возрождения Костромского кремля

Масштабное восстановление Костромского кремля стартовало в 2015 году по инициативе губернатора Костромской области Сергея Ситникова и с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Реализацию проекта поддержал руководитель ООО «Корпорация ВИТ» Виктор Тырышкин.

За минувшие десять лет специалистам удалось воссоздать Богоявленский собор, считающийся одним из наиболее сложных архитектурных объектов комплекса. Именно во время чина его освящения Сергей Ситников обратился к Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой благословить строительство Успенского собора.