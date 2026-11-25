Священник Сергий Шитиков разъяснил позицию православия относительно дружбы между мужчиной и женщиной, а также ревности в семейных отношениях, об этом сообщает издание «Вести-Томск» .

По словам отца Сергия, вначале необходимо разобраться, какой смысл люди вкладывают в само понятие дружбы: даже рабочие контакты способны со временем перерасти в более тесное сближение, поэтому границы такого общения лучше обозначить заранее. Сам по себе дружеский союз между людьми, не состоящими в браке, грехом не признается.

Иначе обстоит дело, когда речь идет о женатых мужчинах и замужних женщинах. В подобных ситуациях важно не допускать соблазна: если общение вызывает искушение, от него лучше отказаться, чтобы не нанести ущерб себе и близким.

Церковная традиция и взгляд на ревность

Священник отметил, что в прежней церковной традиции существовало более жесткое разделение — в том числе между мужскими и женскими монастырями, а также в храмовом пространстве для мужчин и женщин. Хотя сегодня эти разграничения стали менее строгими, базовые подходы церкви к отношениям между полами сохраняются. Для воцерковленного христианина ответ на вопрос о границах дружбы во многом очевиден, а разобраться в нюансах помогают знание церковной истории и участие в жизни прихода, хотя тема не всегда освещается детально.

Касаясь ревности супругов к друзьям партнера, отец Сергий призвал не давать этому чувству превращаться в чрезмерную и болезненную форму. Он охарактеризовал ревность как естественное душевное состояние, способное проявляться в отношении человека, работы, увлечений и других сторон жизни.