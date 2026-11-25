Сотрудники таможенного поста аэропорта Кольцово в Екатеринбурге остановили в «зеленом» коридоре иностранную гражданку, прибывшую рейсом из Пекина, об этом сообщает пресс-службаУральского таможенного управления ФТС России. При досмотре ее багажа инспекторы выявили рекордер и 15 камер видеонаблюдения.

Женщина рассказала, что является сотрудницей китайской компании, выпускающей видеооборудование. По ее словам, технику она ввозила не для личных нужд, а для показа потенциальным клиентам на выставке. Начальник таможенного поста Сергей Боровик напомнил, что таможенные органы определяют принадлежность партии к товарам для личного пользования исходя из их характера и количества, и рекомендовал пассажирам заранее изучать информационные стенды перед входом в зону контроля.

Возбуждение дела и условия возврата техники

Обнаруженное видеооборудование изъято и помещено на хранение. В отношении иностранки возбудили административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров.

Получить технику обратно владелица сможет только после выполнения трех обязательных условий: