Узнать, вошел ли многоквартирный дом в региональную программу капитального ремонта, какие работы в нем предусмотрены и на какой срок, жители Подмосковья могут самостоятельно. Все, что для этого нужно, — точный адрес здания. Куда смотреть и куда обращаться, если ремонт задерживается, REGIONS пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сама программа рассчитана до 2058 года и утверждена постановлением правительства региона от 27 декабря 2013 года № 1188/58. Документ опубликован на официальном сайте МинЖКХ области — mgkh.mosreg.ru, а также на сайте Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов — fkr-mosreg.ru.

На портале Фонда есть раздел «Карта» — интерактивная карта домов, попавших в программу. Найти свое здание можно, введя точный адрес. На карте отображаются плановые сроки и перечень мероприятий по конкретному дому, а кроме того — способ формирования фонда капремонта и размер средств, которые уже собрали собственники, уточнили в ведомстве.

В программу могут входить ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада, фундамента и подвального помещения, а также замена лифтов.

«Сама программа рассчитана на 45 лет — с 2014-го по 2058 год. Ее актуализируют ежеквартально. Очередная актуализация планируется до конца текущего года», — отметили в министерстве.

Если указанный срок прошел, а работы не начались, жителям стоит идти в администрацию своего муниципального образования. Как объяснили в министерстве, точные даты капремонта и окончательный список работ определяют органы местного самоуправления. Для этого формируются и утверждаются муниципальные краткосрочные планы реализации региональной программы на соответствующий трехлетний период. Порядок их утверждения закреплен постановлением правительства Московской области от 14 марта 2017 года № 156/8.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» профинансировала президентскую программу капремонта и строительства школ и детских садов в Подмосковье.