Евросоюз, отстающий от США и Китая в сфере искусственного интеллекта, опасается проиграть еще одну технологическую гонку — на этот раз в области квантовых компьютеров, пишет AFP. Европейские власти рассчитывают исправить ситуацию с помощью нового законопроекта Quantum Act.

Документ предполагает предоставление европейским компаниям преимуществ при распределении государственного финансирования. Таким образом Брюссель пытается сократить зависимость от американских и других зарубежных технологий.

Несмотря на значительные наработки в области квантовых исследований, Европа испытывает трудности с превращением научных открытий в коммерческие продукты.

При этом в ЕС рассчитывают стать мировым лидером в данной сфере уже к 2030 году. Однако достижение этой цели будет зависеть от объемов финансирования, регулирования и готовности бизнеса внедрять новые разработки.

Квантовые компьютеры используют законы физики, действующие на уровне мельчайших частиц. В перспективе они могут ускорить создание лекарств, разработку аккумуляторов и развитие искусственного интеллекта.

Вместе с тем технология несет серьезные риски для цифровой безопасности, поскольку потенциально способна сделать уязвимыми существующие системы шифрования данных.

Пока планы Брюсселя остаются на стадии законодательной инициативы, которую еще предстоит согласовать со странами ЕС и Европарламентом.